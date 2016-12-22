البنك التجاري الدولي يعيد السحب ببطاقات الخصم خارج مصر

أعاد البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر، بعد أن كان أوقفها في سبتمبر/أيلول بسبب نقص شديد في السيولة الدولارية بالبلاد.

ويسري قرار التجاري الدولي بإمكانية السحب ببطاقات الخصم بالعملة المحلية بداية من أمس الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول وفقا لبيان البنك على موقعه الإلكتروني والرسائل النصية التي وصلت للعملاء.

ورفع التجاري الدولي حدي السحب والشراء لأصحاب الحسابات بالجنيه المصري لجميع البطاقات الائتمانية، ولكنه أبقى على حدود السحب والشراء لأصحاب الحسابات بالدولار لبطاقات الخصم المباشر.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد قبل أن يتخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار.