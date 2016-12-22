المركزي الأردني يصدر ثاني سندات ادخار للأفراد

أصدر البنك المركزي الأردني، للمرة الثانية، سندات ادخار للأفراد بسقف يصل إلى 100 مليون دينار، وبفائدة سنوية ثابتة عند 4.25%، وذلك بعد النجاح الذي حققه الإصدار الأول.

وكان المركزي قد بدأ منذ عدة أيام التسويق لتلك السندات، خاصة للأردنيين المغتربين. وقد أعلن البنك أن عملية الاكتتاب ستتم من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، حيث يشترط أن يكون مقدم الطلب أردنياً وله حساب بنكي في أحد البنوك العاملة في المملكة.

كذلك يشترط أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب للشخص الواحد 500 دينار، والحد الأعلى 100 ألف دينار.