بي.إن.بي باريبا سيخفض 4% من موظفي التجزئة في إيطاليا

توصل بنك بي.إن.بي باريبا إلى اتفاق مع نقابات عمالية إيطالية لإلغاء 573 وظيفة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، على أساس القيمة الصافية في إطار خطة استراتيجية للفترة بين عامي 2017 و2020 سيجري الإعلان عنها العام المقبل.



وأظهر بيان مشترك صادر عن نقابات العاملين في وحدة بي.إن.إل الإيطالية التابعة للبنك أن الاتفاق سيلغي 853 وظيفة من بينها 100 وظيفة عبر تسريح موظفين و683 وظيفة في إطار برنامج للتسريح الاختياري.



ويخطط بي.إن.بي باريبا أيضا لتوظيف 280 شخصاً.



ويوظف بانكا ناتسيونالي ديل لافورو (بي.إن.إل) الوحدة الإيطالية التابعة لبي.إن.بي باريبا ووحدة أخرى هي بي.بي.آي (بيزنس بارتنر إيطاليا) وهما المحور الأساسي للخطة إجمالا نحو 13 ألفا و190 موظفا.