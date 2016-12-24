"كريدي سويس" يعلن عن تسوية أميركية بـ5.3 مليار دولار

أعلن بنك كريدي سويس أمس أنه وافق مبدئياً على دفع 2.48 مليار دولار للسلطات الأميركية، لتسوية مزاعم بأن البنك السويسري ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وذكر البنك في بيان أنه سيدفع أيضاً 2.8 مليار دولار لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية، مضيفاً أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية، وموافقة مجلس إدارته، وفقاً لوكالة "رويترز".

يتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل في مرحلة سابقة من المفاوضات، والذي يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين.

وجاءت هذه الأنباء بعدما اتفق دويتشه بنك على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية في قضية، تتعلق ببيعه أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية.

وتسلط هذه الاتفاقات الضوء على جهود وزارة العدل الأميركية الرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة، التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأميركية.

وكان بنك كريدي سويس دفع غرامة قدرها 2.8 مليار دولار في 2014 لمساعدة أميركيين أثرياء على التهرب من الضرائب.