بنك كويتي يتصدى لعملية قرصنة دولية

أعلن بنك الكويت الدولي عن اكتشاف عدة محاولات غش واحتيال من خلال استخدام 22 بطاقة مصرفية مستنسخة، خاصة بعملاء البنك في أجهزة السحب الآلي، وذلك في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد الجراح، إن البنك توصل إلى مصدر استنساخ هذه البطاقات، بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركة visa الدولية.

وأكد الجراح عدم تعرض أي عميل من عملاء البنك إلى خسائر مالية، وذلك بفضل أنظمة مراقبة الاحتيال وأمن المعلومات الحديثة لدى البنك، التي تعرفت على العمليات ورفضتها على الفور، دون أي خسائر مالية للعملاء أو للبنك، مضيفاً أن البنك اتخذ إجراءات قانونية ضد من نشر الفيديو المتعلق بهذا الشأن بهدف تشويه سمعة البنك، والإساءة إلى مركزه وإلى القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي.

من جهته، طمأن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، ماجد عيسى العجيل، عملاء البنوك المحلية بأن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى تلك البنوك تتمتع بمستويات عالية من الحماية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.