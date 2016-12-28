أبوظبي الإسلامي يقود تحالفا لتمويل "ميدان" بمليار درهم

قاد مصرف أبوظبي الإسلامي تحالفاً يضم مجموعة مصارف إسلامية في دولة الإمارات لتمويل "مجموعة ميدان" للتطوير العقاري، المتخصصة في قطاع الضيافة والمرافق الترفيهية في دبي، لتحصل المجموعة على تسهيل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار درهم.

وذكر بيان صحفي أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو متعهد التغطية الوحيد والمنظم الرئيس المفوض، في حين تولى كل من مصرف الهلال، وبنك دبي الإسلامي، مهام المنظِّم الرئيس المفوّض في تأمين هذا التسهيل، الذي يُستحق سداده في ديسمبر 2018.

وقد تمت هيكلة هذه الصفقة لتلبية أهداف التمويل الخاصة بـ"مجموعة ميدان العقارية"، على خلفية مشروعها الحالي "ديستركت وَن"، وهو حي سكني فاخر في "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم" بإمارة دبي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

يذكر أن "مجموعة ميدان" أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، نجاحها في جمع تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار درهم، تنقسم إلى شريحتين: الأولى على شكل إصدار صكوك بقيمة 700 مليون درهم، والثانية تسهيلات تمويلية لأجل محدد بقيمة 300 مليون درهم، علماً بأن كلتا الشريحتين تستحق السداد في 2024.

ولعب مصرف أبوظبي الإسلامي دور المنسق الوحيد والمسؤول عن هيكلة التمويل، كما تولى مع مصرف الهلال مهام مدير الاكتتاب المشترك ووكيل إصدار الصكوك. وشارك في الصفقة أيضاً كل من مصرف الشارقة الإسلامي ومصرف عجمان.