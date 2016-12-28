إيطاليا تعتزم ضخ 6.5 مليار يورو لإنقاذ "مونتي دي باسكي"

قالت مصادر لوكالة رويترز، إن من المرجح أن تضخ الحكومة الإيطالية 6.5 مليار يورو، لإنقاذ بنك "مونتي دي باسكي"، مقابل تملك حصة فيه تصل إلى 70%.

وارتفعت تكلفة الإنقاذ الحكومي للبنك الأقدم في العالم، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته للفجوة الرأسمالية لدى البنك إلى 8.8 مليار يورو، بدلاً من نحو 5 مليارات يورو في التقديرات السابقة.

وتنص خطة الإنقاذ المقترحة على تعويض الحكومة لنحو 40 ألف مستثمر، يحوزون نحو ملياري يورو من الدين الثانوي للبنك، عبر تحويل سنداتهم إلى أسهم، مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك.

يذكر أن خطة الإنقاذ تتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن أن يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.