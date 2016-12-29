ودائع البنوك السعودية تقفز لأعلى مستوى هذا العام

كشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك التجارية خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى أعلى مستوى لها هذا العام، ما يشير إلى انحسار شح السيولة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

ووفق البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الودائع لدى البنوك إلى 1.624 تريليون ريال، بارتفاع بنحو 0.9%، عن شهر أكتوبر الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي.

وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً لصافي موجودات ساما الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 1.989 تريليون ريال، بانخفاض 20 مليار ريال، أي أقل من 1%، مقارنة بشهر أكتوبر.

وكشفت البيانات تراجع إقراض المصارف للقطاع الخاص بنحو 1%، إلى 1.423 تريليون ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ1.436 تريليون ريال في سبتمبر.