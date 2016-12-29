"البلاد" يوصي بتوزيع أرباح بـ300 مليون ريال عن 2016

أعلن "بنك البلاد" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016، بواقع نصف ريال للسهم الواحد ليبلغ إجمالي المبلغ الموزع 300 مليون ريال.

وكانت أرباح بنك البلاد قد ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحقق البنك أرباحاً بـ 227.8 مليون ريال عن الربع الثالث مقابل 203.4 مليون ريال عن الربع المماثل من العام 2015، فيما بلغت نسبة الزيادة 23.87% مقارنة بالربع الثاني من 2016 والتي جاءت أرباحه عند 183.9 مليون ريال.

وذكر البنك أن صافي الدخل ارتفع بفضل الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 14.2%، نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى زيادة صافي دخل وأتعاب العمولات، ودخل العمليات الأخرى، مقابل انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية ومكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح.