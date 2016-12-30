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5 مليارات دولار عجز في الحساب الجاري لمصر

المصدر: العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري في بيان، أمس الخميس، إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 4.98 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2017/2016، من 4.0 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وقال البيان إن "ميزان المدفوعات سجل فائضاً كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام".

وأرجع البيان الفائض إلى "تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار".

وقال البيان إن الفائض في ميزان الخدمات هبط بنسبة 50.2% مدفوعاً بتراجع إيرادات السياحة بنسبة 56.1% إلى 758.2 مليون دولار، من 1.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016/2015 .

وأضاف أن عائدات قناة السويس انخفضت 4.8% إلى حوالي 1.3 مليار دولار، من 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية السابقة، بسبب "انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7%، وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأميركي بمعدل 0.4%".

كلمات دالّة

#مصر, #عجز, #حساب جاري, #السنة المالية 2016 2017

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