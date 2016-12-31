ديون الصين الخارجية ترتفع إلى 1.43 تريليون دولار

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين، إن ديون البلاد الخارجية القائمة ارتفعت إلى 1.43 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 1.39 تريليون دولار في نهاية يونيو.

وذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، أمس الجمعة، أن الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت 894.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ارتفاعاً من 867.3 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وأضافت المصلحة على موقعها الإلكتروني أن الديون الخارجية قصيرة الأجل شكلت 62% من إجمالي الدين في نهاية الربع الثالث، بينما شكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل 38% منه.