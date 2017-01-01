"سامبا" توزع 1.2 مليار ريال عن النصف الثاني 2016

أعلنت مجموعة سامبا المالية، صدور قرار مجلس إدارتها الأحد، بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2016.

وبحسب بيان "سامبا" على موقع سوق الأسهم السعودية، بلغ إجمالي المبلغ الموزع على المساهمين 1.234 مليار ريال كما سيكون التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة 2 مليار سهم. وتبلغ حصة السهم الواحد 50 هللة بعد خصم الزكاة.

وتبلغ نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5% وستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمجموعة.

وسوف تعلن "سامبا" عن تفاصيل موعد انعقاد الجمعية العامة وتاريخ التوزيع في وقت لاحق.