"ساما" توجه الراجحي برد أموال محصلة من عملائه

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه عن الخلل الذي حدث في شهر ديسمبر ونتج عنه خصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً مما أثر على بعض العملاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، وجهت المؤسسة المصرف بإعادة ما جرى خصمه بالزيادة عن القسط الشهري إلى حسابات العملاء خلال يومي عمل من دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر من دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديد مسببات الخلل، وبناءً على ما سيتضح ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة.