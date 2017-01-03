البنك الأهلي: 25 فرعاً من الجيل الجديد بـ 2016

أعلن البنك الأهلي في السعودية افتتاح 25 فرعاً من الجيل الجديد في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال عام 2016.

واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، سعيد الغامدي، في بيان صحافي صدر اليوم عن البنك أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لافتتاح المزيد من فروع الجيل الجديد، والتي قد سبق وأعلن عن تدشين أول فروع الجيل الجديد للبنك نهاية العام الماضي بالرياض.

وأوضح أن افتتاح البنك لتلك الفروع يؤكد توجهه نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائه لتسهيل الحصول على منتجاته والوصول لمختلف شرائح العملاء حيثما كانوا في كافة أنحاء المملكة، كما يتماشى مع جهوده لتوسيع انتشاره الجغرافي لشبكة فروعه.

من جهته، قال حامد فايز رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي إن تدشين فروع الجيل الجديد تنطلق من جهود البنك المستمرة للارتقاء بخدماته، وزيادة تواجده في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة، ومواكبته لتطلعات العملاء الراغبين في الاستفادة من خدماته المتنوعة التي تلبي كافة احتياجاتهم المصرفية.

بدوره قال رئيس إدارة مصرفية الفروع سعود باجبير إن إنشاء الفروع يستهدف تقديم نموذج متميز يوفر سبل الراحة وتجربة متكاملة للعملاء، بالإضافة إلى أفضل المعايير الأمنية المتوافقة مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف أنه قد تم العمل على تطوير جميع فروع البنك الأهلي بتطبيق تقنية Next Gen أو الجيل الجديد، وهو نظام متطور يحل محل عديد من الأنظمة الحالية ويقدم سرعة عالية في تنفيذ المعاملات.

وتشمل فروع الجيل الجديد على أربعة فروع في المنطقة الوسطى وهي فرع مستشفى القوات المسلحة بالخرج وفرع الحزم والعزيزية وطريق الملك فهد، بالإضافة إلى خمسة فروع في المنطقة الشرقية وهي فرع الروضة والفاضلية والعيون والفيحاء وجامعة الدمام وأربعة فروع في منطقة عسير وهي فرع المروج والشعبين والواديين وطريق وادي بن هشبل.

وقد شملت الفروع أيضاً فرع القوز في منطقة الباحة وفرع الإمام البخاري بالمدينة المنورة وفرع طريق الملك خالد بتبوك وفرع الزهور بسكاكا، بالإضافة إلى فرعي النقرة والصناعية بحائل وخمسة فروع في منطقة مكة المكرمة وهي فرع شارع الحج بمكة المكرمة وفرع بحرة والمؤتمرات والقاضي بالطائف وفرع طريق الأمير نايف بجدة وفرع الجوازات بالرس في منطقة القصيم ليرفع بذلك البنك عدد فروعه في أنحاء المملكة إلى 374 فرعاً بينها 112 قسما وفرعا للسيدات.