التحويلات للمكسيك تقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات

سجلت التحويلات إلى المكسيك أكبر قفزة في أكثر من 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما قد يكون رد فعل على فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، والذي هدد بوقف التحويلات وقوض الثقة في العملة المكسيكية البيزو خلال حملته الانتخابية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المكسيكي، الاثنين، أن المكسيكيين المقيمين بالخارج أرسلوا تحويلات تقارب قيمتها 2.4 مليار دولار إلى بلدهم في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة 24.7% عن مستواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة نمو منذ مارس/آذار 2006.

وخاض ترمب حملة انتخابية زاخرة بالخطب المناوئة للمكسيك/ وهدد بوقف التحويلات من المواطنين المكسيكيين ما لم توافق المكسيك على دفع ثمن إقامة الجدار الضخم الذي تعهد ببنائه على الحدود الجنوبية الأميركية للحيلولة دون دخول المهاجرين غير الشرعيين.

وأدى الفوز المفاجئ لترمب في انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني إلى هبوط البيزو المكسيكي لمستويات قياسية في موجة بيع عززتها تهديداته بإلغاء اتفاق تجاري بين المكسيك والولايات المتحدة، وفرض رسوم على السلع المكسيكية الصنع.

وتشكل تحويلات المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا لدخل الكثير من الأسر في المكسيك التي يعيش فيها نحو نصف السكان في فقر.

وكان محافظ البنك المركزي المكسيكي أجوستين كارستنز قال الشهر الماضي، إن ارتفاع التحويلات يرجع إلى ضعف سعر الصرف وزيادة الوظائف الأميركية والمخاوف المرتبطة بسياسات ترمب.

وقالت الحكومة المكسيكية في نوفمبر/تشرين الثاني، إنها مستعدة للضغط على الكونغرس الأميركي، واستخدام جميع الوسائل القانونية الممكنة لمنع ترمب من وقف التحويلات.