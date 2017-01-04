بنك إيطالي يموّل صفقة "روسنفت" بـ 5.2 مليار يورو

قال بنك "إنتيسا سان باولو" الإيطالي، إنه سيقدم قرضاً يصل إلى 5.2 مليار يورو (5.4 مليار دولار) لمساعدة "غلينكور" لتجارة السلع الأولية وجهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادية القطري - على شراء حصة قدرها 19.5% في شركة النفط الروسية "روسنفت".

ويشتري الكونسرتيوم المملوك مناصفة بين جهاز قطر للاستثمار و"غلينكور" الحصة من الحكومة الروسية مقابل 10.2 مليار يورو.

وقال متحدث باسم "إنتيسا سان باولو" أمس الثلاثاء، إن أكبر بنوك التجزئة في إيطاليا يضمن الاكتتاب في القرض بالكامل.

وأضاف أن "إنتيسا" سيسعى لإشراك بنوك أخرى في الصفقة على أن يساهم كل منها بجزء في القرض.