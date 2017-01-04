تراجع توزيعات بنك الرياض 14% للنصف الثاني 2016

أعلن بنك الرياض عن توصية مجلس إدارته للجمعية العامة للبنك التي ستعقد في الربع الأول من العام 2017 باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني 2016 بقيمة 900 مليون ريال، وبحصة 30 هللة للسهم بعد خصم الزكاة.

وتقل هذه القيمة المقرر توزيعها على مساهمي بنك الرياض بنسبة 14% عن توزيعات النصف الثاني 2015 والتي كانت 1.05 مليار ريال بحصة 35 هللة لكل سهم وقتذاك.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم، إن نسبة توزيعات النصف الثاني 2016 تبلغ 3% من القيمة الاسمية للسهم، كما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً. كما سيعلن عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

وسبق لبنك الرياض توزيع أرباح نقدية صافية بقيمة 1.05 مليار ريال، وبحصة 35 هللة عن النصف الأول 2016 وبما يعادل 3.5% من قيمة السهم الاسمية.

وسيكون إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية 2016 مبلغا قدره 1.95 مليار ريال ريال، بواقع 65 هللة للسهم الواحد، وبما يعادل 6.5% من قيمة السهم الاسمية.