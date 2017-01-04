"الأهلي" يمنح "أسمنت اليمامة" تمويلا بـ750 مليون ريال

أبرم البنك الأهلي وشركة "أسمنت اليمامة" اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 750 مليون ريال، والتي تمثل نسبة 75% من مبلغ هذه الاتفاقية التي بلغ إجماليها مليار ريال.

وقد وقع الاتفاقية في مقر إدارة شركة أسمنت اليمامة بالرياض للبنك بدر القبلان رئيس المصرفية الشاملة، وجهاد الرشيد مدير عام الشركة ومحمد العمودي مدير عام المالية وأنظمة المعلومات عن شركة أسمنت اليمامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي شركة أسمنت اليمامة ومصرفيي مجموعة الشركات في البنك الأهلي.

وأشار نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للشركات الشريف خالد آل غالب إلى أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار مساهمة البنك في التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع الشركات تُجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني، لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكد سعي البنك الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مبيناً أن تقديم هذا التمويل لشركة رائدة في قطاع الإسمنت بالمملكة والمنطقة، يأتي بغرض التوسعات الرأسمالية للشركة وتلبية لمتطلباتها ولدعم احتياجاتها الاستثمارية.