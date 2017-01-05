مصر: ارتفاع الدين المحلي 5.3% إلى 152.3 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017.



وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.



وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.



ولم تتضمن النشرة أي بيانات عن الدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو.