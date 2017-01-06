الصين ترفع سعر اليوان بأعلى نسبة يومية في 10 سنوات

رفعت الصين، اليوم الجمعة، سعر اليوان مقابل الدولار، بأعلى نسبة في يوم واحد منذ العام 2005، بعد انخفاض العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية أمس الخميس.

وثبت بنك الصين المركزي، الذي يحاول دعم اليوان المتداعي، سعر العملة الصينية عند 6,8668 مقابل الدولار، بحسب نظام تبادل العملات الأجنبية في الصين الذي يدير سوق الصرف.

وتعد هذه الزيادة بنسبة 0,92% أعلى زيادة للعملة الصينية خلال يوم واحد، منذ يوليو 2005، وتأتي بعد أن قارب سعر العملة الصينية أخيراً 7 يوان للدولار الواحد.

وتتعرض العملة الصينية لضغوط بسبب الغموض والمخاوف حيال وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحركة هروب الرساميل المكثفة، والارتفاع الكبير في سعر الدولار عقب انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، والتوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي، معدلات الفائدة.

ولا تسمح بكين لليوان الذي تتحكم فيه بشدة، بالهبوط أو الارتفاع بأكثر من نسبة 2% يومياً، لمنع تقلبات العملة والاحتفاظ بالسيطرة عليها.