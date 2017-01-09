"دبي للاستثمارات" تعيّن مجموعة بنوك لإصدار صكوك دولارية

عيّنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، مجموعة من البنوك لترتيب إصدار صكوك مقوّمة بالدولار هذا العام، بحسب ما أشارت مصادر لبلومبرغ.

وتشمل البنوك JPMorgan Chase و HSBC و Standard Chartered وبنك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الوطني، ودبي الإسلامي.

وقالت المصادر إن الشركة قد تقرّر عدم المضي قدما بعملية الإصدار إذا لم تكن ظروف السوق مؤاتية.

يذكر أن آخر إصدار للمؤسسة، التي تمتلك حصصا في طيران الإمارات وفي بنك الإمارات دبي الوطني، كان في مايو 2014، عندما أتمت بيع سندات بقيمة مليار دولار.