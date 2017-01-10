هيئة أميركية تغرم "إتش اس بي سي" 33 مليون دولار

فرضت هيئة مصرفية أميركية غرامة قدرها 33 مليون دولار على اتش.اس.بي.سي اليوم الاثنين فيما يتعلق بمخالفات سابقة في إدارته لبعض الحسابات البنكية وأنهت قيودا على أنشطة البنك كانت قد فرضتها بسبب تلك المشكلة.



وقال مكتب مراقبة العملة الأميركية الذي يشرف على البنوك الكبرى في البلاد إنه قرر معاقبة اتش.اس.بي.سي لإخفاقه في تصحيح أوجه القصور بطريقة إدارته لما يسمى بإخطارات تغيير الدفع في بعض الحسابات.



وأصدر المكتب بداية أمرا للبنك بتعديل ممارساته في 2011 وقال إن سلوك البنك انطوى على "ممارسات غير آمنة وغير سليمة" في طريقة إخطار العملاء بالتغييرات في مدفوعات الرهن العقاري.