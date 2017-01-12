تراجع أرباح "الوطني العماني" 20 % بالربع الرابع

سجل البنك الوطني العماني، ثالث أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول، تراجعا نسبته 19.9% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق البنك أرباحاً صافية بنحو 13.68 مليون ريال ما يعادل 35.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية حتى 31 ديسمبر مقارنة بـ 17.07 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2015، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية للبنك.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 14.35 مليون ريال في حين قدرتها "الخليجية بادر لأسواق المال" عند 13.50 مليون ريال.

وأعلن البنك الوطني العماني في إشعار للبورصة تراجع صافي ربح العام 2016 بأكمله إلى 55.8 مليون ريال من 60.1 مليون ريال في 2015.