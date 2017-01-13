أرباح "بنك أوف أميركا" تنمو بـ 46.8% بعد فوز ترمب

أعلن "بنك أوف أميركا" اليوم الجمعة، ارتفاع الأرباح الفصلية 46.8%، مطلقاً فترة من المتوقع أن تكون قوية للبنوك الأميركية إثر تنامي أنشطة السوق في أعقاب انتخابات الرئاسة الأميركية.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين بثاني أكبر بنك أميركي من حيث الأصول إلى 4.34 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، من 2.95 مليار دولار قبل عام، مدعوماً أيضا بانخفاض حاد في النفقات.

وقفزت ربحية السهم إلى 40 سنتاً من 27 سنتا. وتوقع المحللون في المتوسط ربحاً قدره 38 سنتا للسهم، وفقا لـ"تومسون رويترز آي بي إي اس".

وباستبعاد تعديلات في ضوء تقييم الديون، تكون المبيعات الإجمالية وإيرادات التداول قد زادت 11% في ربع السنة، بفضل تنامي النشاط بأسواق الأسهم والسندات عقب فوز دونالد ترمب المفاجئ في الثامن من نوفمبر برئاسة الولايات المتحدة.