المركزي اليمني يوجه البنوك لحماية أموال المودعين

أمر البنك المركزي اليمني في عدن جميع البنوك العاملة في البلاد بعدم التصرف في أموال المودعين حتى وإن كان ذلك بتوجيهات من مسؤولين أو جهات قضائية.

وقال المركزي في تعميم للبنوك "يمنع منعا باتا المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة طرف جميع البنوك أو تجميدها، ونحثكم على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية، بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية ما لم تعرض مسبقا على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله".

وأضاف التعميم أن الهدف من هذا القرار هو "الحفاظ على سمعة وتماسك الجهاز المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر في سبتمبر بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن الساحلية بالجنوب، وعين منصر القعيطي العضو في حكومته الحالية محافظا جديدا للبنك.