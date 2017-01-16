تراجع أرباح بنك الرياض الفصلية 66% إلى 293 مليون ريال

جاءت أرباح بنك الرياض للربع الأخير من العام الماضي أقل بكثير من توقعات المحللين، لتبلغ 293 مليون ريال، أي بنسبة تراجع بلغت 66% مقارنة مع الفصل المماثل من العام 2015.

وكان متوسط توقعات المحللين عند 820 مليون ريال.

وقد عزا البنك هذا التراجع إلى ارتفاع إجمالي مصروفات العمليات بنحو 48%، نتيجة زيادة مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، مشيرا إلى أن مقابل ذلك هناك انخفاض في الرواتب ومصاريف الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى.

أما بالنسبة للأرباح السنوية، فقد تراجعت أرباح بنك الرياض بـ 17% خلال العام الماضي إلى 3.3 مليار ريال. وجاء ذلك بسبب الزيادة في إجمالي مصروفات العمليات بـ 11%، نتجية الزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان وخسائر انخفاض الاستثمارات.

وأوصى بنك الرياض أخيراً بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من 2016، بقيمة 30 هللة للسهم، وبإجمالي 900 مليون ريال، لترتفع توزيعات العام الماضي إلى 1.95 مليار ريال.