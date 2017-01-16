%13 انخفاض أرباح الإمارات دبي الوطني للربع الرابع 2016

تراجعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني للربع الرابع من العام 2016 بـ 13%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق، لتصل إلى 1.857 مليار درهم.

وأتت النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 1.6 مليار درهم.

أما أرباح البنك السنوية فارتفعت 2% في 2016 مقارنة بالعام 2015، لتبلغ 7.239 مليار درهم.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة للموجودات المالية بنسبة 23%، لتصل إلى 2.608 مليار درهم.

وقد سمحت هذه النتائج لمجلس الإدارة بأن يوصي بالحفاظ على الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2016، عند 40 فلساً للسهم الواحد.