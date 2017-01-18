ارتفاع أرباح "الأهلي" الفصلية 7.5% لـ 2.2 مليار ريال

نمت أرباح البنك الأهلي التجاري في السعودية، بنسبة 7.5% للربع الأخير من العام الماضي إلى 2.28 مليار ريال، مقارنة مع 2.12 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للبنك على موقع سوق الأسهم السعودية، زيادة الأرباح بنسبة 16.5% بالمقارنة مع الربع الثالث 2016 البالغة وقتها 1.96 مليار ريال.

وأرجع البنك الزيادة في أرباحه الفصلية إلى "ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.6% خلال الربع الأخير من 2016".

وأشار البنك إلى "ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة ومكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة".

من جانب آخر شهد إجمالي مصاريف العمليات زيادة بنسبة 0.5% ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيا انخفاض في مصاريف مخصص التمويل إضافة إلى مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.