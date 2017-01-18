مصرف الإنماء يرفع المخصصات لـ946 مليون ريال في 2016

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي، عبدالمحسن الفارس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" إن المركز المالي للمصرف يتمتع بقوة كبيرة، وهناك نمو في أصول المصرف، والتي تخطت لأول مرة 104 مليارات ريال.

وكان مصرف الإنماء قد أعلن ارتفاع أرباحه الصافية عن الربع الأخير من 2016 بنسبة 1% إلى 390 مليون ريال، مقارنة مع 386 مليون ريال للربع المماثل من 2015. وجاءت الأرباح الفصلية أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة 370 مليون ريال.

ولفت إلى أن عام 2016، شهد نموا في المركز المالي في المرتكزات الرئيسية لقائمة المركز المالي، حيث حققت محفظة التمويل نموا بنسبة 23%، ونمو في ودائع شركاء الإنماء تجاوز 23%، ووصلت إلى 80% خلال العام، والعمليات تجاوزت 104 ملايين عملية، كما تم افتتاح 15 فرعا في 2016 ووصل عدد الصرافات الآلية إلى أكثر من 1340 صرافا آليا في مختلف مناطق المملكة.

وحول حجم المخصصات قال الفارس إنه تم تجنيب مخصصات إضافية للاستثمار والتمويل لترتفع إلى 170%، وأضاف "في الواقع أخذنا مخصصات في 2016 بنحو 195 مليون ريال، وهي مخصصات إضافية، ليرتفع إجمالي المخصصات الموجودة في المصرف إلى 946 مليون ريال، مخصصات محفظة الاستثمار في 2016 وإجمالي التغطية للاستثمار تجاوز 118 مليون ريال".

وأكد الفارس على جودة محفظة مصرف الإنماء مقارنة بمتوسط نسب التعثر في القطاع المصرفي، حيث تصل هذه النسبة في الإنماء إلى 0.77%.

ولفت الفارس إلى أنه توجد 3 أسس للموافقة على عملية التمويل والتي غالبا ما تكون لمشاريع، الأول هو أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً، وأن تكون مصادر السداد واضحة للمصرف، والثالث الضمانات في حال صار حدوث تعثر.