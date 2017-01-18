نمو أرباح مصرف الراجحي الفصلية لـ2.04 مليار ريال

نمت الأرباح الفصلية لمصرف الراجحي في السعودية إلى 2.047 مليار ريال في الربع الرابع من 2016، مقابل 1.949 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو 5.03%، ومقابل 2.009 مليار ريال، بتراجع 1.89%.

وأرجع المصرف نمو ارتفاع أرباحه نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى ارتفاع دخل العمليات الأخرى وقابلها انخفاض في أتعاب الخدمات البنكية وصافي أرباح تحويل العملات. في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.3% نتيجة ارتفاع مصاريف الايجارات ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الرواتب وفي المقابل انخفض مخصص خسائر الائتمان.

وخلال 2016، بلغ صافي أرباح مصرف الراجحي 8.126 مليار ريال، مقابل 7.130 مليار ريال، في 2015، بنمو 13.97%.