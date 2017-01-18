"قطر الوطني الأهلي" يربح 4.2 مليار جنيه في 2016

أظهرت نتائج الأعمال الخاصة ببنك قطر الوطني الأهلي ارتفاع أرباحه لتسجل نحو 4.2 مليار جنيه خلال العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 32% عن عام 2015، مع عائد على متوسط حقوق المساهمين عند 24.2%.

وأوضحت دراسة بحثية أصدرتها المجموعة المالية "بلتون القابضة"، أن البنك سجل أرباحاً تقدّر بـ 1.1 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2016، دون تغير تقريبًا عن الربع الثالث لعام 2016 وبارتفاع 28% عن الربع الرابع لعام 2015. ولفتت إلى تأثير تعويم الجنيه المصري في نوفمبر بشكل قوي على بيانات الربع الرابع لعام 2016، مما انعكس بشكل أساسي في أكثر من جانب.

حيث بلغت خسائر فروق تحويل العملة نحو 1.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع لعام 2016. وأدى ذلك لهبوط الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 40% على أساس ربع سنوي وبنسبة 26% على أساس سنوي، مما عوض ارتفاع الأتعاب والعمولات وصافي الأرباح من الفوائد.

وأظهرت البيانات تحسن ملحوظ في الأرباح من الأتعاب والعمولات في الربع الرابع لعام 2016، حيث ارتفعت بنسبة 21% على أساس ربع سنوي مسجلة أعلى نمو لها في أربعة أعوام، وذلك نتيجة ارتفاع نشاط تمويل الاستيراد والتصدير بفضل تحسن توافر الدولار حيث ارتفعت خطابات الاعتماد بنسبة 50% على أساس ربع سنوي.

كما ارتفع هامش الفائدة على أساس سنوي بنحو 70 نقطة أساس رغم استقراره على أساس ربع سنوي عند 549 نقطة أساس، حيث امتص ارتفاع تكاليف الودائع الارتفاع الذي شهدته عائدات الأصول على أساس ربع سنوي بسبب اعتماد البنك نسبيًا على الودائع مرتفعة التكاليف والتي تمثل 67% من إجمالي الودائع.

وقد حقق البنك مكاسب بقيمة 2.1 مليار جنيه من فروق تحويل العملة، وذلك نتيجة إعادة تقييم الأصول والالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية خلال الربع الرابع لعام 2016. ما أدى لتعويض خسائر فروق العملة ومنع وصول أثرها على صافي الدخل.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع المخصصات المسجلة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2016 مقابل متوسط 250 مليون جنيه خلال أرباع الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغت تكلفة المخاطر 19 نقطة أساس مقابل متوسط 100 نقطة أساس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك لأخذ الارتفاع الملحوظ لرصيد القروض المتعثرة في الاعتبار (+48% على أساس ربع سنوي، +50% على أساس سنوي) وذلك على الأرجح بسبب تضخم القروض المتعثرة المقومة بالدولار.

ومع ذلك، ارتفع معدل القروض المتعثرة لدى البنك بنحو 20 نقطة أساس فقط على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.6% في ديسمبر 2016، نظرًا لتضخم القروض أيضًا متأثرة بانخفاض الجنيه مقابل الدولار. ولا تزال تغطية المخصصات مستقرة عند 197%.

وأوضحت البيانات تضخم الإقراض والودائع، مع ارتفاع القروض بنسبة 37% على أساس ربع سنوي والودائع بنسبة 27% خلال الربع الرابع لعام 2016 وبنسب 55% و46% على أساس سنوي على التوالي.

ومع ذلك، إذا تم استبعاد أثر تعويم الجنيه، سيرتفع الإقراض بنسبة 4% على أساس ربع سنوي بنسبة 14% على أساس سنوي وسترتفع الودائع بنسبة 9% على أساس ربع سنوي بنسبة 23% على أساس سنوي، مما يظهر ارتفاعاً جيداً، مقارنة بالتباطؤ الذي شهده كل منهما في أرباح الأعوام الماضية.

وأظهرت البيانات تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 39% على أساس ربع سنوي، ما أدى لانخفاض معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 10.9% في ديسمبر 2016، مما يرتفع بنحو طفيف عن الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 10.625% لعام 2016.