HSBC ينقل 20% من أعماله إلى باريس بعد Brexit

قال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي اليوم الأربعاء إن البنك سينقل الموظفين المسؤولين عن تحقيق نحو 20 بالمئة من إيرادات المعاملات المصرفية في بريطانيا إلى باريس بعد الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

وقال جاليفر في مقابلة على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لن ننتقل في العام الحالي وربما ليس في العام المقبل أيضا."

وأضاف "سننتقل خلال عامين تقريبا عندما يصبح الانفصال البريطاني فعليا".

وأشار إلى أن اتش.اس.بي.سي وهو أكبر بنوك أوروبا يمتلك كافة التراخيص التي يحتاجها لمثل هذا الانتقال وإنه سيحتاج فقط لتأسيس ما يطلق عليه شركة قابضة وسيطة في فرنسا وهي خطوة تستغرق شهورا فقط.

وحقق قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في بنك اتش.اس.بي.سي الذي تنتمي له الوظائف التي سيتم نقلها أرباحا بواقع 384 مليون دولار في بريطانيا في عام 2015 وفقا لبيان للشركة.

وكان جاليفر أحد أهم رؤساء البنوك على مستوى العالم الذين تحدثوا عن تداعيات التصويت لصالح انفصال بريطانيا وقال في أعقاب إعلان نتيجة استفتاء يونيو الماضي إن البنك قد ينقل نحو ألف وظيفة إلى باريس.