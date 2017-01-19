المركزي الأوروبي: لا تغيير بأسعار الفائدة وشراء الأصول

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والمعايير الرئيسية لبرنامجه لشراء الأصول، دون تغيير كالمتوقع اليوم الخميس، ليواصل سياسة التحفير غير المسبوقة لدعم التعافي البطيء ولكن المطرد لاقتصاد منطقة اليورو.

وتتحول أنظار الأسواق الآن إلى مؤتمر صحافي سيعقده رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

وفي ظل تدني مستوى التضخم وضعف النمو، مدد البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، برنامجه لشراء أدوات دين بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.45 تريليون دولار) حتى نهاية العام، متعهدا بتيسير كبير وتوسيع تدخله في السوق.

غير أن بيانات صدرت في الآونة الأخيرة فجرت مفاجآت إيجابية، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، ونمت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات، بما يشير إلى أن منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا تتمتع بمرونة غير متوقعة وأن التحفيز يؤتي ثماره.

وتوقعت الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبقي المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير على الأقل في النصف الأول من العام.

وأبقى البنك في اجتماعه اليوم الخميس، على سعر فائدة الودائع المصرفية لأجل ليلة واحدة عند -0.40%، وهو سعر الفائدة الرئيسي للبنك حاليا.

كما أبقى المركزي على سعر إعادة التمويل الرئيسي -الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد- دون تغيير عند 0%، بينما ظل سعر الإقراض الحدي -أو سعر فائدة الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك- عند 0.25%.