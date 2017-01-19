كريدي سويس يتفق مع أميركا على تسوية بـ5.3 مليار دولار

اتفق بنك كريدي سويس رسميا على دفع 5.3 مليار دولار في إطار تسوية مع السلطات الأميركية تتعلق بمزاعم بتضليله للمستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية في 2008.

وفي إطار التسوية التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية، قالت الوزارة في بيان، إن البنك سيدفع 2.48 مليار دولار غرامة نقدية، بينما سيدفع 2.8 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، بما في ذلك إعفاءات من سداد قروض.

وكان البنك الذي يتخذ من زوريخ مقرا له، أعلن توصله لاتفاق مبدئي بخصوص التسوية يوم 23 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء الاتفاق النهائي بعد يوم من اتفاق دويتشه بنك رسميا على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية، ويشمل مبلغ التسوية أيضا مدفوعات نقدية وأخرى في صورة دعم للمستهلكين.