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الكويت.. أول نمو إيجابي لإقراض شركات الاستثمار منذ 2008

المصدر: العربية.نت
تداولات بورصة الكويت
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أدى الارتفاع القياسي للبورصة الكويتية إلى عودة نمو الاقراض للشركات الاستثمارية بالكويت لأول مرة منذ الأزمة المالية في 2008. فقد كشفت آخر بيانات الائتمان المعلنة من بنك الكويت المركزي عن نوفمبر الماضي أن القروض إلى الشركات الاستثمارية بدأت بعكس مسار الهبوط الذي سجلته منذ العام 2008 حيث نمت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2016 على أساس سنوي نسبته 6.6%.

ويعتبر هذا النمو الإيجابي الأول بعد أزمة هذه الشركات في العام 2008، لتبلغ نهاية شهر أكتوبر 2016 حوالي 1.41 مليار دينار. وتساهم قروض الشركات الاستثمارية فقط بـ 4% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي.

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