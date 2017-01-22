تراجع أرباح بنوك السعودية 20% مع ارتفاع المصاريف 29%

تراجعت الأرباح الصافية المجمعة للبنوك السعودية في الربع الأخير من عام2016 بنسبة 20%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 بحسب تقرير شركة شعاع كابيتال.

وفسرت "شعاع كابيتال" التراجع في أرباح البنوك، بانخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 9% إضافة إلى اتخاذ مخصصات ضخمة من بعض البنوك.

وقد أوضح تقرير شعاع كابيتال أن المصاريف التشغيلية ارتفعت بنسبة 29% على أساس سنوي، وهي تتضمن المخصصات.

وتعود المخصصات بشكل أساسي إلى المخصصات الائتمانية التي جنبها كل من بنوك العربي الوطني والأول وساب وسامبا والفرنسي والرياض والإنماء.

وعلى الرغم من تراجع مخصصات الأهلي والراجحي والسعودي للاستثمار، إلا أن شعاع كابيتال توقعت استمرار ضغط المخصصات على أرباح القطاع في 2017 حيث بدأت البنوك بتنظيف ميزانياتها بحسب تعبير الشركة شعاع كابيتال.