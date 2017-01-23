الصقر للعربية: تراجع مخصصات "الوطني" لـ 152 مليون دينار

قال عصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إن مخصصات البنك تراجعت من 164 مليون دينار للعام 2015 إلى 152 مليون دينار للعام الماضي.

وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة "العربية" إن نمو الأرباح التشغيلية للمجموعة في جميع الأنشطة، ترافق مع الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.5%، وانعكس عبر التوصية بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي البنك بقيمة 30 فلسا للسهم الواحد و5% أسهم منحة.

ووصف نمو المحفظة الائتمانية، بالزيادة طفيفة فيما يخص القروض، موضحا أن البنك واكب بعض التسويات في بعض القروض بمعدل أكبر من المعتاد، بجانب تأثير تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

واعتبر أن صفقة شركة "أمريكانا" في سوق الكويت، أعطت بعض الأريحية، نظراً إلى عدد البنوك المرتبطة بها، والتي استفادت من تسديد قيمة الديون، وبالتالي جاء الانعكاس على التخفيف من معدل نمو القروض.

وأعرب الصقر عن تفاؤله "باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية للعام الحالي، ما سيعزز النمو بمنح الإقراض".

وأكد أن ارتفاع بورصة الكويت، التي سجل مؤشر الأسعار العام فيها صعودا بنسبة 16% العام الماضي، "سيعزز من خفض المخصصات" المرتبطة بأسهم مرهونة مقابل القروض البنكية.