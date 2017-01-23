بنوك الأهلي ومصر وCIB تطرح سندات توريق لـ"كوربليس"

نجحت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي بصفتهم مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب وضامني التغطية في الانتهاء من طرح وتغطية إصدار جديد من سندات توريق لصالح شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بقيمة إجمالية بلغت 148ر1 مليار جنيه مقسمة على أربع شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام واحد وسبعة أعوام.

وتبلغ حصة البنك الأهلي في الترويج وضمان التغطية نحو 456 مليون جنيه بما يعادل 40% من قيمة الاكتتاب، في حين تبلغ حصة بنك مصر 382 مليون جنيه، وحصة البنك التجاري الدولي 309 ملايين جنيه بما يعادل 33% و27% على التوالي.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن هذا الإصدار من السندات يعد السادس الذي تقوم به الشركة المصرية للتوريق بإعداده للطرح لصالح شركة "كوربليس للتأجير التمويلي"، فقد سبق طرح خمسة إصدارات من سندات التوريق بقيمة إجمالية تزيد عن 2.7 مليار جنيه، كان آخرها الإصدار الذي تم طرحه من خلال ذات البنوك الثلاثة المشاركة في الإصدار الحالي خلال شهر ديسمبر 2015 بمبلغ 802 مليون جنيه، حيث انتهت الشركة من سداد قيمة ثلاثة إصدارات بالكامل.

وأوضح أن البنوك الثلاثة قامت بطرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ميريس" التي تراوحت تصنيفاتها بين " A – AA+ " وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأضاف "منتصر" أن شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" تعد الشركة الأولى في مجال إصدار سندات توريق لعقود التأجير التمويلي في مصر، حيث تأسست عام 2004 لتلبي احتياجات الإنفاق التمويلي لجانب كبير من أصول الشركات من بينها عمليات تمويل "المعدات، الآلات والماكينات، نظم تكنولوجيا المعلومات.