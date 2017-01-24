أرباح "بوبيان" الفصلية تنمو 14% إلى 11.4 مليون دينار

ارتفعت أرباح "بنك بوبيان" 14% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2015، لتبلغ 11.4 مليون دينار.

وعلى مدار العام بأكمله، بلغت أرباح البنك 41 مليون دينار، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بالعام 2015.

وأشار البنك إلى أن زيادة الأرباح جاءت نتيجة لنمو صافي إيرادات التمويل بأكثر من 9 ملايين دينار، إضافة إلى ارتفاع أرباح قطاع الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب.

وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% على المساهمين عن العام الماضي، وبإجمالي 13 مليون دينار، إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5%.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال عبدالله التويجري نائب الرئيس التنفيذي لبنك "بوبيان"، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، إن النمو جاء في معظمه من الأرباح التشغيلية في قطاع تمويل الأفراد والشركات أساساً.

وعن حجم المخصصات للربع الرابع من العام الماضي، أوضح أن البنك مستمر في نفس الوتيرة السابقة وقد وضع مخصصات بـ 16 مليون دينار للعام 2016.

وقال أيضاً إن البنك تأثر بانخفاض أسعار العقار، حيث تراجعت قيمة بعض الأصول، لكن التغطية الائتمانية كانت عالية بأكثر من نسبة الانخفاض.

من ناحية أخرى، أشار إلى أنه لا يعتقد بأن ثمة حاجة لطرح جديد من الصكوك، خلال السنتين القادمتين، بعد أن قام "بوبيان" بإصدار صكوك بـ 250 مليون دولار في مايو 2016، بالتالي فنسبة كفاية رأس المال لدى البنك مرتفعة.

وعن الزخم في بورصة الكويت، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك "بوبيان" إنهم يراقبون المضاربات الكثير التي تحدث في السوق، موضحاً أن البنوك لا يمكنها أن تبني قراراتها على وقع الأسابيع الأولى من السنة، في انتظار أن تصحح السوق أوضاعها.

