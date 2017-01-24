المركزي التركي يرفع سعر الإقراض ويبقي الفائدة دون تغيير

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة 75 نقطة أساس، بعد انخفاض حاد في قيمة الليرة، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في تحركات قد لا تكون قوية بما يكفي لوضع حد للمخاوف بشأن استقلالية البنك.

ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% من 8.5%، فيما أبقى البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع - وهو سعر الفائدة الرئيسي- دون تغيير عند 8%.

ورفع البنك أيضاً سعر الفائدة على آلية إقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة، والتي تشجع البنوك على شراء الليرة بوتيرة متزايدة، إلى 11% من 10%.

وهبطت الليرة التركية بنحو 8% هذا العام، بعد نزولها بنسب في خانة العشرات في العامين 2015 و2016. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء انعدام الأمن وضبابية الوضع السياسي وتباطؤ الاقتصاد، إلى جانب مخاوف من أن البنك المركزي لا يحظى باستقلالية كاملة.

ويعارض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يرغب في تمويل منخفض التكلفة لدعم النمو، ارتفاع أسعار الفائدة. وتبنى البنك المركزي تحركات غير تقليدية للتعامل مع السيولة، ما عزز الاقتناع بأنه يرغب في تجنب زيادة حادة في أسعار الفائدة.