الغرامات الأميركية تكبّد "RBS" نحو 4 مليارات دولار

قال بنك رويال بنك أوف اسكوتلند "RBS" البريطاني إنه سيقوم بتجنيب مخصصات بقيمة 3.1 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 4 مليارات دولار، في القوائم المالية للربع الأخير من العام الماضي تحسباً لغرامات وزارة العدل الأميركية.

وسيرتفع إجمالي المخصصات التي جنبها البنك لمواجهة 15 دعوى قضائية أميركية، إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني حتى الآن.



وتتراوح تقديرات قيمة الغرامة المتوقعة بالنسبة للبنك البريطاني ما بين 12 مليارا إلى 20 مليار دولار، بحسب استطلاع BBC.

ويعد بنك RBS الأخير في تسوية الغرامات التي فرضتها وزارة العدل الأميركية، على 18 بنكاً لتورطهم في أزمة الرهون العقارية.