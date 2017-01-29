البنك الأهلي يوزع 1.99 مليار ريال عن النصف الثاني 2016

أعلن البنك الأهلي التجاري، في السعودية، توصية مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2016، بقيمة 1.99 مليار ريال بحصة ريال واحد لكل سهم.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم، إن التوزيع بعد خصم أسهم الخزينة، سيجري على عدد أسهم يبلغ 1.99 مليار سهم، في حين تبلغ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 10%.

وجاءت التوزيعات أعلى من الفترة المماثلة من العام الأسبق والتي بلغت 75 هللة. وبذلك يكون الاهلي وزع 1.6 ريالا للسهم عن 2016 مقابل 1.55 للسهم للعام 2015.

وتأتي أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، التي سيعلن عن موعدها وموعد التوزيع لاحقا.

وقال البنك إن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، عن طريق الوسيط المالي المقيم، "تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية".