بنك مسقط يقترح توزيع أرباح 25% نقدا و5% أسهما مجانية

اقترح مجلس إدارة بنك مسقط ، أكبر البنوك العمانية ، أمس توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 25% نقداً و 5% أسهماً مجانية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة خالد بن مستهيل المعشني، رئيس المجلس لاعتماد النتائج المالية للعام 2016، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وبذلك سيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع 0.025 ريال عماني لكل سهم قيمته الاسمية 0.100 ريال، بإجمالي مبلغ 62.406 مليون ريال، إضافة إلى سهم واحد مجاناً لكل 20 سهما وبإجمالي 124,812,512 سهم بقيمة دفترية إجمالية تصل إلى 12.481 مليون ريال.

علماً بأن المقترح خاضع لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.

وكان البنك قد أعلن سابقاً عن نتائجه المالية للعام 2016 محققاً صافي أرباح بقيمة 176.560 مليون ريال بارتفاع طفيف يقدر ب 0.6% عن العام السابق. يذكر أن سعر سهم البنك وصل إلى 0.466 ريال عند إغلاق سوق مسقط أمس الأول.