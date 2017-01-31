تغريم دويتشه بنك 630 مليون دولار بقضية غسيل أموال روسية

فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة الاثنين غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الألماني العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا.

وبحسب الاتهامات الموجهة الى دويتشه بنك فقد عمل المصرف على تحويل 10 مليارات دولار الى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينغ" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك.

وهذه الغرامات كانت التطور الأخير في سلسلة من النكبات القانونية التي أصابت المصرف الألماني، وهي تأتي بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأميركية دفع بموجبها 7.2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على دويتشه بنك بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف.

وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون جنيه استرليني (حوالى 204 مليون دولار).

واعتبرت إدارة الخدمات المالية ان الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر.

وفي حالة الميرور ترايدينغ يقوم زيون بشراء أسهم بالروبلات في روسيا فيما يقوم يقوم زبون آخر على علاقة بهذا الشاري أو ربما يكون الشخص نفسه ببيع الأسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا.

وبحسب الوثيقة القانونية للتسوية مع إدارة الخدمات المالية "عبر تحويل الروبلات إلى دولارات بواسطة صفقات لا يوجد لها أي هدف اقتصادي يمكن إدراكه، كانت العمليات وسيلة لممثلين سيئين داخل مؤسسة مالية لتحقيق غايات غير لائقة وتجنب الامتثال للقوانين المعمول بها".

وبالإضافة الى دفع الغرامات، يتوجب على دويتشه بنك أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.