تغريم بنك أوف سكوتلاند 85 مليون دولار بأميركا

قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الأميركية إنها أمرت رويال بنك أوف سكوتلاند بسداد غرامة قدرها 85 مليون دولار كجزء من تسوية جرى التوصل إليها بشأن اتهامات بمحاولة التلاعب في سعر قياسي للصرف.

وقالت اللجنة في بيان إن رويال بنك أوف سكوتلاند حاول التلاعب في سعر هيئة المبادلات والمشتقات الدولية للدولار من عام 2007 إلى مارس 2012.

وأضافت "رويال بنك أوف سكوتلاند انخرط في ذلك السلوك غير القانوني لتحقيق منفعة لمراكز في مشتقات بعينها بحوزته كانت مسعرة أو مقيمة دون سعر هيئة المبادلات والمشتقات الدولية القياسي للدولار".