باركليز بصدد عزل التجزئة المصرفية عن الأنشطة الاستثمارية

يعتزم بنك "باركليز" إصلاح عملياته الإدارية في إطار خطة إعادة هيكلة لمساعدته على التوافق مع القواعد الجديدة لما بعد الأزمة المالية والتي تلزم البنوك البريطانية بعزل أنشطة التجزئة المصرفية عن العمليات عالية المخاطر.



وقال باركليز إنه أسس شركة جديدة ستعمل كوحدة مستقلة لتقديم خدمات الدعم لنشاطيه الرئيسيين: التجزئة المصرفية والأنشطة المصرفية الاستثمارية عندما يتم فصلهما رسميا.



وتهدف قواعد العزل إلى تفادي تكرار أزمة 2008 حينما هددت رهانات مصرفية رديئة ودائع العملاء.



ورغم أن باركليز لم يكن من بين البنوك التي احتاجت إنقاذا بأموال دافعي الضرائب البريطانيين فإن القواعد الجديدة ستطبق على جميع البنوك في البلاد والتي تقدم خدمات الأفراد أو أعمال بنوك الاستثمار أو الأنشطة المصرفية التجارية.



وقالت مصادر مطلعة إن باركليز يهدف إلى أن تستمر وظائف الدعم المهمة في العمل بسلاسة إذا واجه أحد النشاطين الرئيسيين صعوبات مع مواصلة خفض التكاليف من خلال تفادي وجود وحدات إدارية منفصلة عديدة.



وسيؤثر الإصلاح، الذي يتضمن إقامة شركة جديدة تعرف داخليا باسم سيرفكو ، على معظم العاملين في أنشطة الإدارة لباركليز في 17 دولة بأنحاء العالم والذين يزيد عددهم على 10 آلاف موظف.



وسيتضمن توحيد عمليات البنك الضخمة في الهند وجنوب أفريقيا التي تقدم الدعم التكنولوجي وإدارة البيانات مع وظائف مثل المتطلبات التنظيمية وعلاقات الشركات والشؤون القانونية والموارد البشرية.



وقالت المصادر إن الإصلاح سيتضمن أيضا تغييرا في المسمى القانوني الذي يعمل بعض الموظفين في إطاره وربما الاستغناء عن بعض الوظائف.



وامتنع باركليز عن التعليق على الخفض المحتمل في الوظائف أو تكلفة إعادة الهيكلة.



ورغم ذلك قالت مصادر على دراية مباشرة بالخطة إن الإصلاح سيمتص جزءا كبيرا من مليار جنيه استرليني أو نحو 1.25 مليار دولار بحسب باركليز تشكل تكلفة التوافق مع قواعد العزل.