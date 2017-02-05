دويتشه بنك يعتذر عن أخطاء وقع فيها في الماضي

أعلن دويتشه بنك عبر إعلانات ضخمة مدفوعة الأجر في العديد من الصحف الألمانية عن اعتذاره عن أخطاء وقع فيها في الماضي.

وكتب رئيس البنك جون كريان السبت في الإعلان الذي انتشر في عدة صفحات قائلا: "منذ أن توليت رئاسة مجلس إدارة البنك قبل عام ونصف من الآن اضطررنا إلى دفع مبالغ تصل إلى حوالي 5 مليارات يورو في دعاوى قضائية نجمت في معظمها عن أخطاء وقعت في سنين بعيدة في الماضي".

وقال كريان في البيان الذي أعلن أيضا خلال طرح ميزانية البنك يوم الخميس الماضي إن هذه الأحداث كلفت البنك ليس فقط الكثير من الأموال وإنما أيضا كثيرا من السمعة والثقة، مضيفا القول: "نقدم اعتذارنا عن ذلك، لقد وقعت أخطاء فادحة من جانبنا"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح كريان أن هناك العديد من القضايا التي ما تزال مرفوعة، وستكون نتائجها عبئا على البنك، ولكن المؤسسة المالية تمكنت من "إغلاق عدد كبير من تلك الدعاوى القضائية".

وكانت الإنشاءات الكبيرة التي تولاها البنك وتصفية الأعباء القديمة المكلفة تسببت في خسائر كبيرة للبنك حيث خسر البنك في المتوسط ما يقرب من 1.4 مليار يورو خلال 2016، بينما سجل رقما قياسيا في خسائره قبل ذلك بعام، حيث وصلت هذه الخسائر إلى 6.8 مليار يورو.

وقام البنك الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا بتسويات سابقة لصفقات عقارية مثيرة للجدل عقدت قبل الأزمة المالية كما دفع غرامات أخرى لمؤسسات أميركية وبريطانية بسبب فضائح غسل أموال تورط فيها عدد من عملاء البنك.