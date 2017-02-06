إصدار قياسي لـ"أوني كريديت" الإيطالي بـ14 مليار دولار

بدأ بنك أوني كريديت، الاثنين، أكبر عملية بيع أسهم شركة في إيطاليا في مسعى لجمع 13 مليار يورو، أو ما يعادل 14 مليار دولار، لإعادة بناء رأس مال المصرف.

وقال أوني كريديت الأسبوع الماضي إن خسائره في 2016 ستصل إلى 11.8 مليار يورو بسبب خسائر غير متكررة نشأت في الأساس عن شطب قروض في الوقت الذي يستعد فيه للتخلص من ديون رديئة بقيمة 17.7 مليار يورو بموجب خطة إعادة هيكلة جرى وضع خطوطها العريضة في ديسمبر.

وفي إطار إعادة هيكلة أوسع نطاقاً قال أوني كريديت يوم السبت إنه اتفق مع اتحادات على تسريح ثلاثة آلاف و900 موظف في إيطاليا ضمن خطته الرامية إلى تسريح 14 ألف عامل في موعد أقصاه 2019.

وبحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينتش هبط سهم أوني كريديت 2.4%، إلى 12.78 يورو في الوقت الذي هبط فيه القطاع المصرفي الإيطالي 1%.

وهبطت حقوق الشراء في الإصدار الأكبر في أوروبا منذ 2010 بنسبة 7.5 %، وهو ما قال متداول مقيم في ميلانو عنه إنه هبوط أقل من المتوقع. وأكد متعامل آخر أن الأسهم والحقوق متماسكة على نحو جيد.

ويواجه المساهمون الذين لا يمارسون حقوق الشراء تقلص قيمة حصتهم بأكثر من 70%. وقال أوني كريديت يوم الجمعة إن أياً من مساهميه الذين لا تقل حصتهم عن ثلاثة بالمئة لم يتعهد بعد بالشراء في إصدار الأسهم.

ويعرض أوني كريديت 13 سهماً جديداً بسعر 8.09 يورو للسهم على كل خمسة أسهم عادية أو أسهم ادخار قائمة بالفعل. ويشمل السعر خصما نسبته 13%، على قيمة السهم باستثناء حقوق الاكتتاب.

ومن المنتظر أن ينتهي طرح الأسهم للبيع في العاشر من مارس.