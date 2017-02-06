تباطؤ نمو الائتمان بالكويت لأدنى مستوى في 5 سنوات

أظهرت بيانات البنك المركزي في الكويت تباطؤ نمو المحفظة الائتمانية للبنوك خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات، عند 2.5%، وذلك بعد أن أدت صفقة أمريكانا إلى تسديد 700 مليون دينار من قروض مجموعة الخرافي للبنوك المحلية عند تنفيذها في شهر أكتوبر الماضي.

وتوقف حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك عند 34.3 مليار دينار، كما تأثر نمو الائتمان أيضاً بتراجع القروض الاستهلاكية بنسبة 4%، نتيجة ضعف الاستهلاك والتشدد الرقابي.

وفي بيانات أخرى أصدرها البنك المركزي، ارتفع الدين العام الكويتي خلال العام الماضي بأكثر من الضعف، ليصل إلى 3.267 مليار دينار، أي ما يعادل 10.7 مليار دولار.

وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك بنحو 14%، لتبلغ بنهاية 2016 نحو 6.7 مليار دينار.