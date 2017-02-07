المركزي الأسترالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5%

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات متدنية تاريخيا تبلغ 1.5% .

إلا ان مستويات التضخم المتدنية وأرقام النمو المخيبة أبقت الباب مفتوحا لتخفيض للفائدة في وقت لاحق هذا العام. حيث بلغ معدل التضخم 1.5% في الربع الأخير من السنة الماضية في حين أن البنك المركزي يستهدف وصولها إلى ما بين 2 و3%.

أما الاقتصاد فقد انكمش بـ 0.5% في الربع الثالث من 2016 بسبب الضعف في الإنفاق الحكومي والانفاق الاستهلاكي.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد خفض أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس بين نوفمبر 2011 وأغسطس 2016 لدعم الاقتصاد.